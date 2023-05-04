ВВП России в I квартале 2023 года снизился на 1,8%

По итогам I квартала 2023 года спад ВВП России составил 1,8%. Динамика снижения показателя замедлилась, чему способствовало восстановление материальных запасов и государственного потребления. Об этом сообщает Росстат.



В структуре использования ВВП доля расходов на конечное потребление выросла с 65,7% в январе-марте 2022 года до 76,7% в текущем году. У домохозяйств показатель поднялся на 3,8%, до 51,9%, у государства — на 7%, до 24,1%. Доля валового накопления выросла с 15,9% до 18,8%, включая накопления основного капитала — с 13,2% до 15%. Доля запасов материальных оборотных средств увеличилась с 2,7% до 3,8%. Однако в то же время доля чистого экспорта быстро сократилась на фоне восстановления импорта — с 18,4% до 4,5%.



В годовом выражении в январе-марте расходы на конечное потребление увеличилось на 3,5%. Но потребление домохозяйств стало меньше на 0,1%, поскольку произошло снижение спроса населения в основном на непродовольственные товары.



Валовое накопление стало больше на 11,4%. В первую очередь этому способствовал прирост запасов материальных оборотных средств. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,6%.