В Екатеринбурге у IT-инженера злоумышленники похитили почти 7 млн рублей под видом инвестиций

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...15.02.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники обманом похитили почти 2,7 млн рублей у местной пенсионерки
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбургский в отдел полиции № 11 УМВД обратилась местная жительница, которая ...17.01.2023 В Екатеринбурге лжеброкеры похитили у пенсионерки 3 млн рублей под видом получения дохода от инвестиций на бирже
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в местное отделение полиции, после того как, ...16.01.2023 Злоумышленники обманным путем похитили у жительницы Екатеринбурга 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в отдел полиции № 5 Ленинского района с заявлением ...10.01.2023 В Екатеринбурге злоумышленники похитили у пенсионерки 2,2 млн рублей под видом получения дохода на электронной бирже
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. У жительницы Екатеринбурга злоумышленники похитили более 2,2 млн руб. с целью получения ...