В Екатеринбурге у IT-инженера злоумышленники похитили почти 7 млн рублей под видом инвестиций

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В отдел полиции №9 УМВД Екатеринбурга поступило заявление от местной жительницы, которая работает IT-инженером. По ее словам, аферисты присвоили обманом ее средства в размере 6,7 млн руб.



Как сообщает пресс-служба городского УМВД, женщина увидела в интернете рекламу инвестиционного проекта. После чего она оставила свои данные, и с ней связался неизвестный и сказал, что ей позвонит «финансовый специалист». Затем потерпевшей рекомендовали завести аккаунт на торгах, где в течение нескольких дней на сделках удалось получить доход в размере 25 тыс. руб.



Тогда злоумышленники предложили екатеринбурженке вложить средства якобы в акции «Газпрома». Она заняла 4 млн руб. у знакомых и перевела на указанный номер телефона. После этого от женщины потребовали открыть «транзитный счет», чтобы оплатить 13% от прибыли, полученной в результате вложений в акции. Для этого она взяла несколько потребительских кредитов на сумму 2,7 млн руб. и перевела все средства на счета злоумышленников.



Когда же с пострадавшей связался некий «Виктор» и сказал, что можно вывести деньги через офшоры, а для этого перечислить еще 500 тыс. руб., женщина поняла, что связалась с мошенниками.



В настоящее время по факту хищения денежных средств решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».