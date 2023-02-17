Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оценил вложения в проект «Сухой порт» в 1,5 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Объем инвестиций в проект «Сухой порт», который планируется реализовать в Свердловской области, достиг 1,5 трлн руб. Власти региона также рассчитывают на получение налоговых льгот. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев, его слова приводятся в Telegram-канале правительства области.



Также он высказался о подготовке к международной промышленной выставке ИННОПРОМ, отметив изменения среди участников.



«Сегодня палитра участия несколько изменилась. Некоторые делегации приезжают первый раз, некоторые — второй или третий. Например, ЮАР, Королевство Бахрейн. Таджикистан очень хочет вступить с нами в кооперацию. Узбекистан, Казахстан — речь идет о сотрудничестве в сфере науки, образования, геологоразведки. Спектр самый широкий — от станкостроения до крупного машиностроения. Эффект совершенно точно будет, и он точно будет не меньше, чем в прошлом году», — прокомментировал Е. Куйвашев.



Отдельно глава региона выделил нарастающее сотрудничество с Белоруссией. Кроме участия в выставке представители республики организуют ярмарочную программу.



Кроме того, Е. Куйвашев сказал, что в отношении Китая наблюдается «дикий ажиотаж». В этом году для китайских партнеров выделен павильон.