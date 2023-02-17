Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оценил вложения в проект «Сухой порт» в 1,5 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Объем инвестиций в проект «Сухой порт», который планируется реализовать в Свердловской ...17.02.2023 Евгений Куйвашев и Дмитрий Крутой обсудили сотрудничество с Белоруссией и ее участие в выставке «Иннопром-2023»
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол ...12.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с застройщиками перспективы проектов «Сухой порт» и «Кампус»
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун Дня строителя провел встречу с ...05.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил новые направления сотрудничества региона с Казахстаном
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...14.07.2014 К 2015 году в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будет достроен новый павильон
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2014. В следующем году к выставке «Иннопром-2015» в выставочном комплексе ...