УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 18:01

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оценил вложения в проект «Сухой порт» в 1,5 трлн рублей

Объем инвестиций в проект «Сухой порт», который планируется реализовать в Свердловской области, достиг 1,5 трлн руб. Власти региона также рассчитывают на получение налоговых льгот. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев, его слова приводятся в Telegram-канале правительства области.

Также он высказался о подготовке к международной промышленной выставке ИННОПРОМ, отметив изменения среди участников.

«Сегодня палитра участия несколько изменилась. Некоторые делегации приезжают первый раз, некоторые — второй или третий. Например, ЮАР, Королевство Бахрейн. Таджикистан очень хочет вступить с нами в кооперацию. Узбекистан, Казахстан — речь идет о сотрудничестве в сфере науки, образования, геологоразведки. Спектр самый широкий — от станкостроения до крупного машиностроения. Эффект совершенно точно будет, и он точно будет не меньше, чем в прошлом году», — прокомментировал Е. Куйвашев.

Отдельно глава региона выделил нарастающее сотрудничество с Белоруссией. Кроме участия в выставке представители республики организуют ярмарочную программу.

Кроме того, Е. Куйвашев сказал, что в отношении Китая наблюдается «дикий ажиотаж». В этом году для китайских партнеров выделен павильон.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 10:45 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев оценил вложения в проект «Сухой порт» в 1,5 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Объем инвестиций в проект «Сухой порт», который планируется реализовать в Свердловской ...

17.02.2023 Евгений Куйвашев и Дмитрий Крутой обсудили сотрудничество с Белоруссией и ее участие в выставке «Иннопром-2023»

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол ...

12.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с застройщиками перспективы проектов «Сухой порт» и «Кампус»

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в канун Дня строителя провел встречу с ...

05.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил новые направления сотрудничества региона с Казахстаном

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...

14.07.2014 К 2015 году в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будет достроен новый павильон

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2014. В следующем году к выставке «Иннопром-2015» в выставочном комплексе ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (134)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18