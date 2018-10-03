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В Екатеринбурге 285 человек были эвакуированы из кардиоцентра из-за пожара

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Екатеринбурге произошел пожар в здании Уральского института кардиологии по адресу 8 Марта, 78а, корпус 1. Из учреждения пришлось эвакуировать 285 человек, из которых 165 — пациенты. Некоторых больных вывели на креслах-каталках.

Возгорание возникло утром 6 июля. Из окон кардиоцентра шел дым. В МЧС сообщили, что площадь пожара достигла 20 квадратных метров.

Открытое горение удалось потушить в 09.26. Идет проливка, разборка сгоревших конструкций и вентиляция помещений от дыма. В тушении пожара участвовали 42 сотрудника МЧС и 13 единиц техники.
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