В Екатеринбурге 285 человек были эвакуированы из кардиоцентра из-за пожара

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2018. В Екатеринбурге 2 октября в 22.02 поступило сообщение о пожаре в строящемся пятиэтажном ...24.04.2018 Из-за пожара в административном здании в Екатеринбурге эвакуированы 30 человек
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Из-за пожара в административном здании на ул. Шефской в Екатеринбурге эвакуированы 30 ...30.09.2016 В Екатеринбурге в ДК «Лаврова» загорелась сцена
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2016. Сегодня в 9.28 по местному времени в МЧС РФ по Свердловской области поступило сообщение ...18.02.2013 В заброшенной больнице на улице 8 Марта произошел пожар
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2013. В Екатеринбурге вечером 17 февраля началось возгорание в неэксплуатируемом здании ...24.01.2013 Пожар на складе на Карьерной потушен
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2013. Вчера вечером, в 17:47, ликвидировано открытое горение на складе, расположенном по ...