По поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Академическом районе Екатеринбурга к началу 2025 года построят здание суда

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать техническое задание и проработать вопрос финансирования строительства суда в Академическом районе Екатеринбурга. Работы по возведению здания должны быть завершены к 1 января 2025 года, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Наша задача — создать такие условия, чтобы все государственные услуги были доступны жителям растущего Академического района. Сегодня он входит в зону ответственности Верх-Исетского и Ленинского районных судов, что очень неудобно для людей. Поэтому мы должны рассмотреть вопрос, связанный со строительством судов. Речь идет не только о судах общей юрисдикции, но и о мировых судах», — сказал губернатор.



Евгений Куйвашев дал указание в течение месяца подготовить техническое задание для строительства здания суда. Министерству финансов Свердловской области поручено учесть необходимость выделения средств в формате субсидии.