По поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Академическом районе Екатеринбурга к началу 2025 года построят здание суда

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Больницы Свердловской области укомплектованы врачами на 90% и на 93% — средним ...28.03.2023 Через два года в Екатеринбурге появится новый районный суд в Академическом
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году появится свой суд. Соответствующий ...18.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил увеличить размер компенсации для социальной газификации до 250 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений в рамках реализации программы по ...14.11.2017 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл в Париж для презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл в Париж для участия в ...07.05.2014 На строительство котельной в поселке Монетный могут выделить средства из резервного фонда Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2014. Средства для строительства котельной в поселке Монетный в Березовском городском округе ...