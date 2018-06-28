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Екатеринбургская кибершкола KIBERone возглавила рейтинг самых выгодных франшиз по версии Forbes

УрБК, Москва, 05.07.2023. Издание Forbes опубликовало рейтинг самых выгодных франшиз в России в 2023 году. Компании сгруппированы по объему инвестиций на открытие одной точки и ранжированы с учетом всей информации.

Первое место в категории с объемом инвестиций до 1 млн руб. заняла кибершкола KIBERone (инвестиции в открытие франчайзинговой точки — 0,35 млн руб.), на втором месте — Ozon (0,16 млн руб.), на третьем — «Фасоль» (0,5 млн руб.).

Отметим, что школа KIBERone зарегистрирована в Екатеринбурге. В ней обучают программированию, VR- и AR-технологиям, блокчейну, созданию сайтов, 3D-игр и другого контента.

В топ-3 рейтинга Forbes в категории с объемом инвестиций от 1 до 5 млн руб. попали детская школа IQ007, языковый центр для детей «Полиглотики» и сеть лабораторий «ЛабКвест».

Первое место в категории от 5 млн руб. заняла компания Fix Price, второе — сеть киберспортивных клубов Colizeum, третье — «Магазины постоянных распродаж».
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