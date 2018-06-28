Екатеринбургская кибершкола KIBERone возглавила рейтинг самых выгодных франшиз по версии Forbes

Уральский федеральный университет (УрФУ) занял лишь 49 место в рейтинге лучших вузов, составленном журналом Forbes. ...

УрФУ занял 49 место в рейтинге лучших вузов по версии Forbes

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. Уральский федеральный университет (УрФУ) занял лишь 49 место в рейтинге лучших вузов, ...

УрФУ занял 49 место в рейтинге лучших вузов по версии Forbes

УрБК, Москва, 22.03.2018. Журнал Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал ...

Forbes опубликовал рейтинг надежности 100 российских банков в 2018 году

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых в 2017 году моделей мира. Первое место заняла 22-летняя Кендалл ...