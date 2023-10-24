KIBERone и IT-хаб от Сбера провели совместные уроки для школьников Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Проект виртуального Екатеринбурга в игре Minecraft, созданный к 300-летию города ...05.07.2023 Екатеринбургская кибершкола KIBERone возглавила рейтинг самых выгодных франшиз по версии Forbes
УрБК, Москва, 05.07.2023. Издание Forbes опубликовало рейтинг самых выгодных франшиз в России в 2023 году. Компании ...29.06.2023 «Сбербанк» увеличил комиссию за переводы самому себе через сервисы других банков
УрБК, Москва, 29.06.2023. «Сбербанк» увеличил комиссию за переводы себе на карты других банков или микрофинансовых ...19.06.2023 Празднование 300-летия Екатеринбурга в Minecraft меняет формат
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Международная IT-школа для детей KIBERone поддержала инициативную группу студентов ...22.04.2021 «Россети» и Сбербанк подтвердили намерение развития дальнейшего сотрудничества
УрБК, Москва, 22.04.2021. Генеральный директор «Россети» Андрей Рюмин и президент, председатель правления «Сбербанка» ...