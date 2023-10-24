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24.10.2023

KIBERone и IT-хаб от Сбера провели совместные уроки для школьников Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Екатеринбургская кибершкола KIBERone провела совместные занятия с Технохабом от Сбера. Принять участие в уроках программирования смогли несколько десятков екатеринбургских школьников.

«Хотим рассказать про наше сотрудничество с первым в России Технохабом от Сбера — местом, где лучшие айтишники создают цифровые продукты для сервисов Сбера в масштабе всей страны. Для детей IT-специалистов мы провели мастер-классы. На примере игры ребята научились блочному программированию и разработали собственную анимацию», — отмечается на официальной странице KIBERone в социальной сети «ВКонтакте»,

Школа KIBERone зарегистрирована в Екатеринбурге. В ней обучают программированию, VR- и AR-технологиям, блокчейну, созданию сайтов, 3D-игр и другого контента.
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