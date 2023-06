Празднование 300-летия Екатеринбурга в Minecraft меняет формат

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Международная IT-школа для детей KIBERone поддержала инициативную группу студентов Гуманитарного университета и присоединилась к празднованию юбилейного Дня города в компьютерной игре Minecraft.







Благодаря поддержке IT-школы, студенты смогут перенести мероприятие на более производительный сервер, тем самым увеличив число участников праздника в режиме онлайн. Также студенты разрабатывают новые игровые механики, квесты и локации для участников. Гостей виртуального праздника ждут сюрпризы — в игровой вселенной можно будет получить бонусы, которые пригодятся в реальной жизни. Например, KIBERone разрабатывает целую программу поощрения талантливых ребят, которые пройдут квест по истории Екатеринбурга и выполнят несложные задания в игре.



Вместе с тем общий подход к порядку празднования не меняется — в ближайшее время состоится публичное тестирование площадки, а в августе пройдет большое праздничное мероприятие. Связавшись с администраторами, каждый желающий сможет получить приглашение и присоединиться к игре.







«Это интересная идея — соединить детский мир Minecraft и реальный город, в котором все знакомо. KIBERone совместно со студентами хотела сделать пространство более интерактивным. В этом цифровом городе можно дополнить элементами знакомые места и получить внутри него то, чем можно пользоваться в реальной жизни. Совместно со студентами мы достроили IT-школу для детей KIBERone и придумали простой, но интересный праздничный квест, который подходит и для ребенка, и для взрослого. Взрослым будет интересно посмотреть на мир цифрового города изнутри и напомнит о том, что с помощью IT возможно всё, и за этим будущее!» — комментирует директор KIBERone Ольга Апалькова.



В мае 2023 года Гуманитарный университет признан вузом с лучшей организацией творческой деятельности среди образовательных организаций высшего образования по итогам III Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна».







KIBERone — крупный международный инновационный проект, представляющий престижное направление в сфере IT для детей 6-14 лет. Проект признан лучшим в мире в сфере цифровых технологий по версии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО (с 2020 г.). Школой разработано более 60 авторских модулей, которые рассчитаны на несколько лет обучения. После окончания KIBERone дети обладают всеми современными навыками в сфере IT, которые позволяют построить карьеру в любой профессии.



Изображения из компьютерной игры Minecraft