Студенты Гуманитарного университета создали маски для брендирования видео с логотипом 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Студенты Гуманитарного университета к 300-летию Екатеринбурга создали специальные маски с официальным логотипом праздника, которые можно наложить на любое видео. «Юбилейный пак» подходит для роликов любого формата и длительности, сообщает пресс-служба вуза.



Подарок к юбилею города сделали студентки специальности «Реклама и связи с общественностью» Факультета социальной психологии Гуманитарного университета. Пак для брендирования видео можно скачать бесплатно, использовать его может любой желающий. .



С официальной символикой юбилея Екатеринбурга и правилами ее использования можно ознакомиться на официальном сайте юбилея.