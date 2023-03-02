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Студенты Гуманитарного университета создали маски для брендирования видео с логотипом 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Студенты Гуманитарного университета к 300-летию Екатеринбурга создали специальные маски с официальным логотипом праздника, которые можно наложить на любое видео. «Юбилейный пак» подходит для роликов любого формата и длительности, сообщает пресс-служба вуза.

Подарок к юбилею города сделали студентки специальности «Реклама и связи с общественностью» Факультета социальной психологии Гуманитарного университета. Пак для брендирования видео можно скачать бесплатно, использовать его может любой желающий. .

С официальной символикой юбилея Екатеринбурга и правилами ее использования можно ознакомиться на официальном сайте юбилея.

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