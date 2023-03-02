Студенты Гуманитарного университета создали маски для брендирования видео с логотипом 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Студенты Гуманитарного университета к 300-летию Екатеринбурга создали специальные маски с официальным логотипом праздника, которые можно наложить на любое видео. «Юбилейный пак» подходит для роликов любого формата и длительности, сообщает пресс-служба вуза.
Подарок к юбилею города сделали студентки специальности «Реклама и связи с общественностью» Факультета социальной психологии Гуманитарного университета. Пак для брендирования видео можно скачать бесплатно, использовать его может любой желающий. .
С официальной символикой юбилея Екатеринбурга и правилами ее использования можно ознакомиться на официальном сайте юбилея.
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. 1 марта 2023 года в креативном кластере «Домна» состоялся семинар, посвященный ...16.11.2022 Танцевальный дуэт из Екатеринбурга взял «серебро» на престижном конкурсе в Моcкве
Танцевальный дуэт из Екатеринбурга взял «серебро» на престижном конкурсе в Москве. «Айседора» — фестиваль современного ...28.03.2017 Коротко о событиях месяца
29 марта в 14.00 в здании Гуманитарного университета (Екатеринбург, ул. Сурикова 24 а) представят «Психологический ...24.03.2017 Коротко о событиях месяца
29 марта в 14.00 в здании Гуманитарного университета (Екатеринбург, ул. Сурикова 24 а) представят «Психологический ...21.09.2016 21 преподаватель РГГУ написал заявление об увольнении
21 преподаватель института психологии им. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) ...