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Гуманитарный университет из Екатеринбурга удостоен премии «Российская студенческая весна» в Перми

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В Перми подвели итоги II Всероссийского конкурса на лучшую организацию творческой деятельности Образовательных организаций высшего образования (ООВО). В рамках III Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» его выиграл Гуманитарный университет из Екатеринбурга.

По данным организаторов мероприятия, в число лучших также вошли Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» из Москвы и Казанский (Приволжский федеральный университет) из Татарстана.

Отметим, что конкурс реализуется Российским Союзом Молодежи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Также ранее в Екатеринбурге прошел I межвузовский интернациональный фестиваль финансовой грамотности для иностранных студентов. Организаторами мероприятия выступили Гуманитарный университет (ГУ) и Уральское главное управление Банка России.

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