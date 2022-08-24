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Российские банки стали предлагать клиентам «купить» сниженную ставку по ипотеке

УрБК, Москва, 04.07.2023. Российские банки начали предлагать клиентам «купить» пониженную ипотечную ставку по ипотеке. О наличии подобных практик сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России и участников рынка.

В основном клиентам предлагают уменьшить проценты по ипотеке на весь срок, но при единовременном платеже при оформлении кредита. В «Сбербанке» рассказали, что этой возможностью воспользовались более 22 тыс. человек, которые в итоге сэкономили в сумме 6,1 млрд руб. В основном выбирались дисконт ставки на 1,5%.

В ВТБ утверждают, что дополнительные риски при такой услуге отсутствуют, и она не противоречит требованиям Банка России.
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