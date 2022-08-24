Российские банки стали предлагать клиентам «купить» сниженную ставку по ипотеке

Крупные финансовые организации в РФ стали предлагать клиентам открыть вклад по ставке выше ключевой. Об этом сообщает ...24.08.2022 Российские банки стали предлагать клиентам открыть вклад по ставке выше ключевой
УрБК, Москва, 24.08.2022. Крупные финансовые организации в РФ стали предлагать клиентам открыть вклад по ставке выше ...02.12.2019 Банк России допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% в среднесрочной перспективе
УрБК, Москва, 02.12.2019. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу «Россия-1», что снижение ...01.10.2019 В России банки массово снижают ставки по ипотеке
УрБК, Москва, 01.10.2019. С 1 октября ряд крупнейших российских банков решил снизить ипотечные ставки, сообщает РИА ...31.10.2014 ЦБ: Банки не должны навязывать услуги кредитования и страхования
УрБК, Москва, 31.10.2014. Центральный банк России предлагает обязать российские банки предупреждать клиентов о наличии ...