Правительство РФ дополнительно направит более 3,2 млрд рублей на кредиты системообразующим предприятиям

УрБК, Москва, 03.07.2023. Правительство РФ дополнительно направит более 3,2 млрд руб. на субсидирование процентных ставок по кредитам для системообразующих предприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.



«Решение позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 году на пополнение оборотных средств», — говорится в сообщении.



За 2023 год на эти цели уже было выделено 25 млрд руб. Уточним, что с марта по август 2022 года предприятия торговли, агропромышленного, строительного комплекса, предприятия транспорта, связи могли получить льготные займы в размере до 10 млрд руб. Группа компаний — до 30 млрд руб. Ставки по ним были ниже рыночных.