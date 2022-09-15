Правительство РФ дополнительно направит более 3,2 млрд рублей на кредиты системообразующим предприятиям

УрБК, Москва, 15.09.2022. Правительство РФ дополнительно направило 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных ...29.07.2022 Правительство РФ направит в Пенсионный фонд 200 млрд рублей
УрБК, Москва, 29.07.2022. Правительство РФ направит в Пенсионный фонд России (ПФР) 200 млрд руб., сообщает официальный ...04.05.2021 Правительство РФ направит 3,9 млрд рублей на льготное кредитование системообразующих предприятий
УрБК, Москва, 04.05.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении 3,9 ...14.09.2020 Правительство РФ выделит Свердловской области 1,4 млрд рублей на выплату пособий по безработице
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2020. Правительство РФ выделит Свердловской области 1 млрд 392 млн руб. на выплату пособий по ...26.02.2016 Свердловская область получит 148 млн руб. из федерального бюджета на поддержку аграриев
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2016. Правительство РФ сегодня одобрило три распоряжения о выделении средств из федерального ...