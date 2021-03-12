Свердловский Роспотребнадзор выявил нарушения на 30% проверенных предприятий пищевой промышленности региона

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. За 2020 год Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело ...14.11.2016 Свердловские предприятия оштрафованы за нарушения при обороте продуктов на 38,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2016. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2016 года ...23.12.2015 В верхнепышминской хлебопекарне выявлены нарушения требований к безопасности продукции
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2015. Северный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...28.07.2015 Роспотребнадзор РФ запретил ввоз рыбных консервов из Латвии
УрБК, Москва, 28.07.2015. Роспотребнадзор РФ запретил ввоз рыбных консервов производства латвийского «Вентспилского ...17.07.2014 В сети супермаркетов «Кировский» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2014. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области выявлены нарушения ...