Свердловский Роспотребнадзор выявил нарушения на 30% проверенных предприятий пищевой промышленности региона

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. За I полугодие 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 136 предприятий пищевой промышленности (23% от общего количества объектов). Из них в 41 предприятии (30,15%) выявлены нарушения требований действующего законодательства.



Среди наиболее частых нарушений, выявленных на предприятиях пищевой промышленности региона, — несоблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции, несоответствие пищевой продукции требованиям безопасности по результатам проведенных лабораторных исследований, ненадлежащее санитарно-техническое состояние производственных помещений и другие.



По результатам проведенных надзорных мероприятий составлено 53 протокола об административном правонарушении. Общая сумма штрафов — 592 тыс. руб.