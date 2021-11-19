Свердловский Роспотребнадзор выявил нарушения хранения продуктов в сети магазинов «Кировский»

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. Роспотребнадзор выявил нарушения в реализации пищевых продуктов в магазине «Светофор», ...02.10.2020 В Екатеринбурге сеть магазинов «Кировский» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение противоэпидемических требований
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2020. Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе ...25.12.2015 В Екатеринбурге кафе «Заравшан» оштрафовано за нарушение санитарного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2015. В Екатеринбурге руководство кафе «Заравшан» (ООО Инвестиционно-промышленная компания ...06.10.2015 На ирбитской хлебопекарне «Аюкс» забраковано 134 кг продукции
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2015. В Ирбите сотрудники Роспотребнадзора забраковали 134 кг продукции хлебопекарни «Аюкс». ...28.04.2015 В свердловских магазинах сети «Магнит» продавали некачественную мясную продукцию
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2015. В Екатеринбурге ЗАО «Тендер» (сеть магазинов «Магнит») оштрафовано на 500 тыс. руб. за ...