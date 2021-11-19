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Свердловский Роспотребнадзор выявил нарушения хранения продуктов в сети магазинов «Кировский»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе проверки обнаружило в сети магазинов «Кировский» (ООО «Лев») ряд нарушений обязательных требований хранения продукции.

«При проведении проверки были выявлены нарушения обязательных требований в части несоблюдения сроков годности и условий хранения продукции, отсутствовали товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевой продукции, нарушение требований к маркировке реализуемой продукции, нарушение требований к отделке помещений, нарушение требований к проведению производственного контроля, нарушения порядка вакцинопрофилактики сотрудников, нарушение требований к обращению с отходами», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также после лабораторных проверок была выявлена продукция, не соответствующая показателям качества и безопасности. По результатам проверки ООО «Лев» выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований законодательства. Ненадлежащая продукция была изъята из оборота.

В результате ООО «Лев» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 350 тыс. руб. Также Кировский суд привлек организацию к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. с изъятием из оборота и последующей утилизацией продукции.
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