Свердловский Роспотребнадзор в 2022 году наложил на точки общепита штрафы на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В 2022 году Роспотребнадзор осуществил проверку 491 предприятия. Из них на 142 (29%) объектах обнаружили нарушения обязательных требований законодательства РФ. В результате вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 1 млн 567 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального ведомства.



Так, чаще всего надзорные мероприятия выявляли следующие нарушения на предприятиях общепита: закуп сырья без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции; отсутствие маркировки на продуктах, сырье и блюдах, несоблюдение сроков годности и условий хранения продуктов, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещений и другие.



Данные нарушения могут повлечь за собой выпуск некачественной продукции, отмечают специалисты Роспотребнадзора.



В общей сложности за 2022 год сотрудники контрольного органа отобрали и исследовали порядка 11 тыс. 086 проб для лабораторных испытаний. Из них 810 проб (7,3% от общего числа исследованных) не соответствовали требованиям нормативных документов.



Кроме того, объявлено 4 тыс. 899 предостережений, вынесено 3 тыс. 933 постановления о дополнительных санитарно-профилактических проверках. Также, как уточняют в ведомстве, выдано 458 предписаний о мерах предотвращения причинения вреда здоровью, 366 распоряжений о приостановке продажи продукции, рассмотрено 132 протокола об административном правонарушении.



Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге судебные приставы на два месяца закрыли кофейню на улице Челюскинцев, 60 за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.