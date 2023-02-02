УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:22

Свердловский Роспотребнадзор в 2022 году наложил на точки общепита штрафы на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В 2022 году Роспотребнадзор осуществил проверку 491 предприятия. Из них на 142 (29%) объектах обнаружили нарушения обязательных требований законодательства РФ. В результате вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 1 млн 567 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Так, чаще всего надзорные мероприятия выявляли следующие нарушения на предприятиях общепита: закуп сырья без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции; отсутствие маркировки на продуктах, сырье и блюдах, несоблюдение сроков годности и условий хранения продуктов, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещений и другие.

Данные нарушения могут повлечь за собой выпуск некачественной продукции, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

В общей сложности за 2022 год сотрудники контрольного органа отобрали и исследовали порядка 11 тыс. 086 проб для лабораторных испытаний. Из них 810 проб (7,3% от общего числа исследованных) не соответствовали требованиям нормативных документов.

Кроме того, объявлено 4 тыс. 899 предостережений, вынесено 3 тыс. 933 постановления о дополнительных санитарно-профилактических проверках. Также, как уточняют в ведомстве, выдано 458 предписаний о мерах предотвращения причинения вреда здоровью, 366 распоряжений о приостановке продажи продукции, рассмотрено 132 протокола об административном правонарушении.

Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге судебные приставы на два месяца закрыли кофейню на улице Челюскинцев, 60 за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.02.2023 Свердловский Роспотребнадзор в 2022 году изъял из оборота более 50 партий алкогольной продукции

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Свердловский Роспотребнадзор в 2022 году изъял из оборота более 50 партий алкогольной ...

28.03.2018 Роспотребнадзор оштрафовал свердловские предприятия общепита на 15,7 млн рублей

В 2017 году Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело контрольно-надзорные мероприятия в отношении ...

28.03.2018 В 2017 году Роспотребнадзор оштрафовал свердловские предприятия общепита на 15,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2018. В 2017 году Управление Роспотребнадзора по Свердловской области провело ...

29.06.2017 Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал ТД «Перекресток» на 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило нарушения в 117 ...

23.03.2017 Роспотребнадзор в 2016 году оштрафовал предприятия общепита Среднего Урала на 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016 году по результатам ...

Популярные новости
10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»
Архив новостей
Апрель 2023 (68)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18