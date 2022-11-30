Треть россиян стали реже покупать дорогостоящие товары за последний год

В 2022 году 22% россиян стали реже посещать заведения общественного питания. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. ...30.11.2022 22% россиян стали реже посещать кафе и рестораны в 2022 году
УрБК, Москва, 30.11.2022. В 2022 году 22% россиян стали реже посещать заведения общественного питания. Об этом ...11.09.2020 ВЦИОМ: 26% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как плохое
60% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как среднее. Об этом свидетельствуют результаты исследования ...11.09.2020 ВЦИОМ: 26% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как плохое
УрБК, Москва, 11.09.2020. 60% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как среднее. Об этом ...22.01.2015 Почти половина россиян отмечает ухудшение материального положения
Большинство (60%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, треть (32%) — плохое. Об этом ...