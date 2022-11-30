Треть россиян стали реже покупать дорогостоящие товары за последний год

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22% россиян стали реже посещать кафе и рестораны в 2022 году

В 2022 году 22% россиян стали реже посещать заведения общественного питания. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. ...

22% россиян стали реже посещать кафе и рестораны в 2022 году

УрБК, Москва, 30.11.2022. В 2022 году 22% россиян стали реже посещать заведения общественного питания. Об этом ...

ВЦИОМ: 26% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как плохое

60% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как среднее. Об этом свидетельствуют результаты исследования ...

ВЦИОМ: 26% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как плохое

УрБК, Москва, 11.09.2020. 60% опрошенных россиян оценили свое материальное положение как среднее. Об этом ...

Почти половина россиян отмечает ухудшение материального положения

Большинство (60%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, треть (32%) — плохое. Об этом ...