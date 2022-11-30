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Треть россиян стали реже покупать дорогостоящие товары за последний год

За последний год 34% россиян стали реже покупать дорогостоящие товары. Чаще — 4%. У 57% граждан в этом вопросе все осталось по-прежнему. Об этом говорится в совместном опросе ВЦИОМ и РИА «Новости».

При поломке вещи 18% респондентов приобретают ей замену. Среди давших такой ответ свое материальное положение расценили как хорошее 26% опрошенных, 13% — как плохое. Еще 27% россиян отдают сломанное в ремонт, а 46% чинят сами или просят об этом знакомых.

Телефонный опрос прошел среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.
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