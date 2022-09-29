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Вчера, 12:02

Российские операторы связи заявили о необходимости ежегодно повышать тарифы на 5% сверх инфляции

УрБК, Москва, 30.06.2023. Операторы связи заявили о необходимости каждый год повышать тарифы до отметки, превышающей инфляцию на 5%. Они объясняют это тем, что такие цены необходимы для модернизации сетей и обеспечения их стабильной работы. Свою идею представители отрасли озвучили на совещании под руководством главы правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Формально в стране не регулируются тарифы, но в апреле 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры подготовили рекомендации операторам повышать цены в пределах инфляции и уведомлять ФАС за две недели. Например, в рамках этого документа в октябре МТС обязали снизить тарифы.
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