Российские операторы связи заявили о необходимости ежегодно повышать тарифы на 5% сверх инфляции

УрБК, Москва, 30.06.2023. Операторы связи заявили о необходимости каждый год повышать тарифы до отметки, превышающей ...29.09.2022 Эксперт назвал причиной преждевременной индексации тарифов ЖКХ весенний скачок инфляции
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Российские власти решили проиндексировать тарифы ЖКХ 1 декабря 2022 года вместо 1 июля ...25.11.2016 ФАС направила МТС запрос в связи с повышением цен на звонки в международном роуминге
УрБК, Москва, 25.11.2016. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос к оператору МТС в связи с его ...11.03.2015 Российские энергетические компании предложили повышать тарифы на тепло раз в квартал
УрБК, Москва, 11.03.2015. Руководители семи крупных российских и иностранных тепловых энергокомпаний направили письмо с ...03.12.2013 ОАО «Ростелеком» не намерено повышать стоимость аренды канализации для интернет-провайдеров
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2013. «Ростелеком», владеющий крупнейшей сетью кабельной канализации в Екатеринбурге, не ...