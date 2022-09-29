УрБК, Москва, 30.06.2023. Операторы связи заявили о необходимости каждый год повышать тарифы до отметки, превышающей ...

Российские операторы связи заявили о необходимости ежегодно повышать тарифы на 5% сверх инфляции

ФАС направила МТС запрос в связи с повышением цен на звонки в международном роуминге

УрБК, Москва, 25.11.2016. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос к оператору МТС в связи с его ...