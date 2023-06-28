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Сегодня, 09:22

Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — на 1,2 руб.

УрБК, Москва, 30.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,41 руб., до 87,03 руб., евро — на 1,24 руб., до 95,10 руб.
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