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Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос на 75%

УрБК, Челябинск, 29.06.2023. В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 11,7 млрд руб. Это на 74,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года (6,7 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по объему выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (35,5 млрд руб.), на второй — Московская область (28 млрд руб.), на третьей — Санкт-Петербург (24,5 млрд руб.), на четвертой — Татарстан (18,2 млрд руб.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (17,9 млрд руб.).

В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-мае текущего года составил 390,5 млрд руб., увеличившись на 58,3% относительно аналогичного периода прошлого года (246,7 млрд руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, во многом рост объема автокредитования объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась.
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