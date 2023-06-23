Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,33%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 19 по 26 июня выросли на 0,17% и составили 62,43 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,33%, до 47,62 руб. Бензин АИ-95 — на 0,32%, до 51,27 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,02% и составила 59,39 руб.

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