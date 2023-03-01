На предприятиях Свердловской области треть используемых технологий имеет возраст менее трех лет

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Свердловская область оказалась в числе первых субъектов, подготовивших региональный ...02.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присудил премии за лучшие разработки в области IT
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присудил премии за лучшие IT-проекты — ...01.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить еще 230 млн рублей на развитие импортозамещения в регионе
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Из бюджета Свердловской области на развитие импортозамещающих производств будет ...26.04.2022 На поддержку лучших IT-проектов в Свердловской области направлен почти 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. На Среднем Урале начался прием заявок на получение премии губернатора региона Евгения ...30.08.2011 Размер каждой из трех премий губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий составит 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2011. Комиссия по присуждению премий объявляет о проведении конкурса 2011 года на соискание ...