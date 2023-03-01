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На предприятиях Свердловской области треть используемых технологий имеет возраст менее трех лет

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. На предприятиях Свердловской области треть используемых технологий имеет возраст до трех лет. Такое оборудование считается «молодым», а если оно эксплуатируется более шести лет — устаревшим. Об этом рассказала заместитель директора института экономики УРО РАН Виктория Акбердина во время Совета по координации вопросов реализации промышленной политики.

«Мы провели анализ наличия передовых технологий на территории Большого Урала, и видим, что Свердловская область выглядит очень привлекательно. Наша область является лидером по доле технологий, разработанных внутри региона, также мы являемся лидером по доле технологий с возрастом до трех лет — треть всех используемых технологий», — цитирует ее департамент информационной политики Свердловской области.

Руководивший совещанием министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин указал, что основа импортозамещения — это наличие технологий, условий их разработки и внедрения в производство. В этом случае появляется гарантия устойчивого социально-экономического развития Среднего Урала и страны в целом, считает министр.

В ходе встречи также обсуждались способы преодоления дефицита кадров на промышленных предприятиях. В Свердловской области делается акцент на раннюю профориентацию и проведение целевого набора выпускников учебных заведений на предприятия. Ведется взаимодействие промышленных предприятий с образовательными организациями, что позволяет внедрить производственную, культурную и нормативную составляющую в образовательный процесс.
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