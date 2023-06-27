Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 82 человека

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. По состоянию на 27 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 420 ...22.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 55 человек
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. По состоянию на 22 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 458 ...15.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По состоянию на 15 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 573 ...14.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 137 человек
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. По состоянию на 14 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 577 ...01.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 779 ...