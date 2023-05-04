Банк России допускает рост ВВП страны на 0,5-2% к концу года

УрБК, Москва, 28.06.2023. Рост ВВП России в I квартале и, по предварительным данным, во II квартале приближается к 2%. В связи с этим Банк России ожидает, что в конце года рост показателя может составить от 0,5% до 2%. С таким заявлением выступил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.



По его словам, регулятор ожидал падения ВВП на 2,3% в январе-марте, а в апреле-июне — роста на 4,2%. Но в I квартале он снизился только на 1,8%.



«Но если смотреть на опросы предприятий, которые мы проводим, на индикатор бизнес-климата Банка России, который мы рассчитываем по итогам этих опросов, то важно, что во втором квартале сохраняется высокая деловая активность и экономика продолжает расти. Скорее всего, второй квартал будет характеризоваться высокими темпами роста», — резюмировал К. Тремасов.