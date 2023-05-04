Банк России допускает рост ВВП страны на 0,5-2% к концу года

УрБК, Москва, 04.05.2023. Годовая инфляция по состоянию на 24 апреля составляла 2,5%. По итогам месяца, скорее всего, ...13.05.2021 ЦБ прогнозирует рост российской экономики в текущем году на 4%
Банк России ожидает, что в 2021 году экономика РФ вырастет на 4%. Об этом рассказал директор департамента ...13.05.2021 ЦБ прогнозирует рост российской экономики в текущем году на 4%
УрБК, Москва, 13.05.2021. Банк России ожидает, что в 2021 году экономика РФ вырастет на 4%. Об этом рассказал директор ...20.05.2020 Росстат: В I квартале 2020 года рост ВВП предварительно составил 1,6%
УрБК, Москва, 20.05.2020. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в I квартале 2020 года предварительно составил 1,6% ...02.03.2018 ЦБ ожидает рост ВВП России в I квартале 2018 года на 1,5-1,8%
УрБК, Москва, 02.03.2018. Банк России прогнозирует рост ВВП России в I квартале 2018 года на 1,5-1,8% по сравнению с ...