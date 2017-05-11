Два екатеринбургских предприятия ОПК выведены из состава «Уралвагонзавода»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» вывел ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород), Завод № 9 и «Уралтрансмаш» (оба в Екатеринбурге) из состава концерна «Уралвагонзавод». Теперь ими будет управлять концерн «Техмаш». Об этом сообщается на сайте госкорпорации.



«Передача заводов между двумя структурами в контуре госкорпорации не затронет их коллективы, которые останутся на своих местах, и не повлияет на гражданские проекты передаваемых предприятий», — говорится в сообщении.

