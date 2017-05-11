Два екатеринбургских предприятия ОПК выведены из состава «Уралвагонзавода»

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2017. В параде Победы на Красной площади 9 мая в составе механизированной колонны прошли 45 ...14.06.2016 Девять предприятий НПК «Уралвагонзавод» стали призерами Российских корпоративных игр
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2016. На летних соревнованиях «Ростех — Российские корпоративные игры», прошедших в Крыму, 9 ...31.05.2016 В ЦНИИ «Буревестник» обсудили перспективы развития систем артиллерийского вооружения
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2016. В Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) «Буревестник» (входит в состав ...29.02.2016 ЦНИИ «Буревестник» стал участником ярмарки вакансий НГТУ
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2016. ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав АО «НПК «Уралвагонзавод») принял участие в ...06.11.2014 НПК «Уралвагонзавод» впервые стала участником выставки военной техники в Индонезии
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2014. НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) впервые стала участником выставки военной техники «INDO ...