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«МегаФон» обеспечит связью плавучие навигационные знаки в Камском бассейне

УрБК, Москва, 28.06.2023. Плавучие навигационные знаки в Камском бассейне будут передавать через сеть оператора «МегаФон» данные о местоположении, корректном включении и отключении светового сигнала, аварийных или чрезвычайных ситуациях. Все это должно способствовать безопасности движения пассажирских и грузовых судов на водных путях и помочь специалистам администрации Камского бассейна принимать оперативные решения, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

ФБУ «Администрация «Камводпуть» работает на территории четырех регионов — в Пермском крае, Удмуртии, республиках Башкортостан и Татарстан. В Пермском крае контроль и безопасность на территории 1 тыс. 921 км водных путей федерального и местного значения обеспечивают буи, оснащенные цифровыми носителями оператора. Система удаленного мониторинга позволяет получить данные о ситуации на участках повышенного внимания и в труднодоступных местах, например, при затоплении оборудования или выведении из строя при получении удара.

«Мы впервые участвуем в проекте по обеспечению безопасности на водных артериях Камы и ее притоков. «МегаФон» — лидер по качеству сети среди российских сотовых операторов. Уверены, что широкое покрытие сети позволит партнерам контролировать обстановку в период навигации и получать достоверную информацию для принятия оперативных действий», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Река Кама и ее притоки — часть единой глубоководной системы европейской части России, которая связывает крупные порты Прикамья с Транссибирской магистралью. Только за навигацию прошлого года в Камском бассейне перевезено свыше 12 млн т груза и более 120 тыс. человек.

«Для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна мы используем 50 «цифровых» навигационных знаков. При выборе партнера нам была важна широкая зона покрытия, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены буи. «МегаФон» обеспечивает связь на этой территории, поэтому сеть оператора также используют и наши сотрудники, работающие в бригадах по обслуживанию судоходной обстановки», — рассказал производитель капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максим Воронцов.
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