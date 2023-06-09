В Банке России допускают повышение ключевой ставки на новом заседании

УрБК, Москва, 28.06.2023. Ключевую ставку Банка России могут повысить на следующем заседании совета директоров регулятора 21 июля. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.



«Это довольно длительный промежуток времени, когда она (ключевая ставка — прим. ред.) остается неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», — цитирует его «Прайм».



А. Заботкин указал на расширение внутреннего спроса со стороны частного и государственного секторов, ускорение кредитования в последние месяцы.



Напомним, что 28 февраля 2022 года совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Уже в начале апреля регулятор начал длительный цикл смягчения монетарной политики. К сентябрю ЦБ провел шесть раундов снижения ключевой ставки. В октябре было принято решение оставить ее на прежнем уровне. В декабре, феврале, марте, апреле и июне регулятор также сохранил ее.