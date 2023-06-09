УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 12:01

В Банке России допускают повышение ключевой ставки на новом заседании

Ключевую ставку Банка России могут повысить на следующем заседании совета директоров регулятора 21 июля. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«Это довольно длительный промежуток времени, когда она (ключевая ставка — прим. ред.) остается неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», — цитирует его «Прайм».

А. Заботкин указал на расширение внутреннего спроса со стороны частного и государственного секторов, ускорение кредитования в последние месяцы.

Напомним, что 28 февраля 2022 года совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Уже в начале апреля регулятор начал длительный цикл смягчения монетарной политики. К сентябрю ЦБ провел шесть раундов снижения ключевой ставки. В октябре было принято решение оставить ее на прежнем уровне. В декабре, феврале, марте, апреле и июне регулятор также сохранил ее.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 10:03 В Банке России допускают повышение ключевой ставки на новом заседании

УрБК, Москва, 28.06.2023. Ключевую ставку Банка России могут повысить на следующем заседании совета директоров ...

09.06.2023 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба ...

09.06.2023 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

УрБК, Москва, 09.06.2023. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, ...

17.03.2023 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба ...

17.03.2023 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

УрБК, Москва, 17.03.2023. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей
Архив новостей
Июнь 2023 (656)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18