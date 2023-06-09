В Банке России допускают повышение ключевой ставки на новом заседании

УрБК, Москва, 28.06.2023. Ключевую ставку Банка России могут повысить на следующем заседании совета директоров ...09.06.2023 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба ...09.06.2023 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
УрБК, Москва, 09.06.2023. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, ...17.03.2023 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба ...17.03.2023 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
УрБК, Москва, 17.03.2023. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, ...