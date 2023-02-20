ЕВРАЗ выделил 16 млн рублей победителям конкурса социальных инициатив

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. На грантовом конкурсе в 2023 году «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было подано 326 заявок. Выиграли 44 социальные инициативы из Новокузнецка, Гурьевского муниципального округа, Междуреченска, Каза, Таштагола и Шерегеша. На реализацию проектов победителей выделено порядка 16 млн руб.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, все проекты направлены на улучшение городской среды и экологии, развитие культуры, образования, спорта, поддержку пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.



Так, одним из победителей стал проект детского сада № 10 «Теремок» из города Гурьевска. В «Театральной студии пешеходных наук» будут проходить показы спектаклей, обыгрывание опасных ситуаций на дорогах, в которых примут участие педагоги, воспитанники, дети с ОВЗ, родители.



Междуреченское общество коренного населения «Алтын-Шор» получило поддержку в реализации проекта «Чарыш». Он направлен на возрождение и развитие национальных видов спорта коренных малочисленных народов Кемеровской области. В Новокузнецке в школе № 112 с углубленным изучением информатики начнет свою работу проект «ВнуЧАТа». Школьники станут помощниками для людей пожилого возраста в освоении современных средств связи, будут проводить консультации по цифровой грамотности и безопасности.



«Грантовый конкурс позволяет открывать новые имена и новые проекты. С каждым годом растет количество и качество заявок. С 2017 по 2022 годы в Сибири успешно реализованы 178 проектов на общую сумму 56 млн рублей. Несомненно, общественно значимые инициативы помогают городам меняться к лучшему», — отметил директор РЦКО «Сибирь» ЕВРАЗа Андрей Рогозин.



Полный перечень проектов-победителей конкурса размещен на сайте.