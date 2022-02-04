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Вчера, 14:04

За пять месяцев текущего года российские авиакомпании обслужили более 37 млн пассажиров

УрБК, Москва, 27.06.2023. Российские авиакомпании за пять месяцев 2023 года обслужили почти 37,5 млн пассажиров. Из них 29,4 млн человек воспользовались внутренними перелетами, еще 8 млн — летали международными рейсами. Для сравнения: за первые пять месяцев 2022 года перевозчики обслужили 31 млн человек. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росавиации.

При этом в мае российские авиаперевозчики обслужили 8,7 млн пассажиров (в 2022 году — 6,5 млн). Из них 6,9 млн человек было перевезено на внутренних линиях и 1,8 млн — на международных.

Аналитики также отметили, что в мае пассажиропоток отечественных авиакомпаний вырос на 30,4%, а всего за период с января по май произошло его увеличение на 20,6%.

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