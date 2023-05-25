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Вчера, 13:23

Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга за год выросла на 8,9%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга в июне составила 113,7 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 0,7%, за полгода — на 4,9%, за год — на 8,9%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Сильнее всего за год подорожал «квадрат» недвижимости на вторичном рынке в Махачкале (+25,4%), Новокузнецке (+20,6%), Челябинске (+20,2%), Кемерове (+15,7%) и Тольятти (+15,2%). Заметнее всего подешевел — в Сочи (-12%), Севастополе (-8,3%), Ленинградской области (-5,9%) и Санкт-Петербурге (-5,8%).

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, при сохранении нынешних ставок по ипотеке в дальнейшем ожидается продолжение медленного роста номинальных цен предложения.

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