В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на первичном рынке за месяц выросла на 2%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Средняя цена квадратного метра недвижимости на первичном рынке Екатеринбурга в июне ...27.06.2023 Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга за год выросла на 8,9%
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга в июне ...25.05.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на вторичном рынке за год выросла на 17,3%
УрБК, Челябинск, 25.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в ...18.05.2023 «Авито»: В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости за год выросла на 7%
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле ...11.05.2023 Средняя цена «квадрата» недвижимости в новостройках Челябинска за апрель выросла на 1,7%
УрБК, Челябинск, 11.05.2023. В Челябинске стоимость одного квадратного метра квартир в новостройках составляет 89 тыс. ...