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В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на первичном рынке за месяц выросла на 2%

УрБК, Челябинск, 29.06.2023. Средняя цена квадратного метра недвижимости на первичном рынке Челябинска в июне 2023 года составила 88,1 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

За месяц этот показатель в столице Южного Урала вырос на 2%, за полгода — на 4%, за год — на 1%.

Среди российских городов сильнее всего за год выросла цена «квадрата» на первичном рынке жилья в Махачкале (+87%), Краснодаре (+23%), Кирове (+19%), Сочи (+16%) и Самаре (+13%). Заметнее всего снизилась — в Ярославле (-16%), Оренбурге (-9%) и Севастополе (-7%).

В то же время отмечается, что динамика номинальных цен предложения в среднем по стране в месячном выражении уже седьмой раз подряд не превышает 1 процентного пункта.
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