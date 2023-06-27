Средняя цена «квадрата» недвижимости на первичном рынке Екатеринбурга за полгода выросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга в июне ...01.06.2023 Средняя цена «квадрата» недвижимости на первичном рынке Свердловской области за год выросла на 6,7%
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Средняя цена квадратного метра недвижимости на первичном рынке жилья Свердловской ...25.05.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на вторичном рынке за год выросла на 17,3%
УрБК, Челябинск, 25.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в ...25.05.2023 В Екатеринбурге жилье на первичном рынке на 8% дороже «вторички»
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке ...11.05.2023 Средняя цена «квадрата» недвижимости в новостройках Челябинска за апрель выросла на 1,7%
УрБК, Челябинск, 11.05.2023. В Челябинске стоимость одного квадратного метра квартир в новостройках составляет 89 тыс. ...