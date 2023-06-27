Средняя цена «квадрата» недвижимости на первичном рынке Екатеринбурга за полгода выросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Средняя цена квадратного метра недвижимости на первичном рынке Екатеринбурга в июне 2023 года составила 122,5 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



За месяц этот показатель в уральской столице не изменился, за полгода — вырос на 3%. По сравнению с прошлым годом он остался прежним.



Среди российских городов сильнее всего за год выросла цена «квадрата» на первичном рынке жилья в Махачкале (+87%), Краснодаре (+23%), Кирове (+19%), Сочи (+16%) и Самаре (+13%).