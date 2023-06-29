УрБК, Челябинск, 16.10.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке в октябре ...Сегодня, 14:05 В Свердловской области разрыв в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 26,5%
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке в ...29.06.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на первичном рынке за месяц выросла на 2%
УрБК, Челябинск, 29.06.2023. Средняя цена квадратного метра недвижимости на первичном рынке Челябинска в июне 2023 года ...25.05.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на вторичном рынке за год выросла на 17,3%
УрБК, Челябинск, 25.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в ...25.05.2023 В Екатеринбурге жилье на первичном рынке на 8% дороже «вторички»
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке ...