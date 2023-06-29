В Свердловской области разрыв в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 26,5%

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке в октябре 2023 года составила 136,2 тыс. руб., на вторичном — 118,9 тыс. руб. Таким образом, «первичка» дороже «вторички» на 14,6%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



В верхней части рейтинга среди российских городов по разнице в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках расположились Челябинск («первичка» дороже «вторички» на 54,6%), Астрахань (47,7%), Набережные Челны (34%). В то же время обратная ситуация сложилась в Махачкале, Ставрополе, Самаре и Севастополе, где квадратный метр «вторички» оказался дороже, чем на «первичке».



В свою очередь, стоимость «квадрата» недвижимости на первичном рынке Свердловской области (133,1 тыс. руб.) оказалась на 26,5% больше аналогичного показателя на «вторичке» (105,2 тыс. руб.). С этим результатом Средний Урал занял 17-ю строчку рейтинга среди регионов РФ.



По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, в ближайшее время цены на первичном рынке продолжат расти на фоне высокого спроса, в то время как на вторичном рынке, скорее всего, перейдут к стагнации или даже начнут сокращаться за счет удорожания ипотеки.



«В связи с этим ценовой разрыв между сегментами только усилится, многие покупатели столкнутся с трудностями при попытке улучшить свои жилищные условия («обменять» старую «вторичку» на квартиру в новом доме)», — отметил он.