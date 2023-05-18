В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на вторичном рынке за год выросла на 17,3%

УрБК, Челябинск, 25.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в мае составила 76,7 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 3,4%, за год — на 17,3%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



При этом средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке жилья Челябинска в мае составила 86,2 тыс. руб.



Согласно исследованию, недвижимость на первичном рынке Челябинска на 12% дороже вторичного жилья. В то же время стоимость «новой вторички» превышает аналогичный показатель «первички» на 9% (средняя цена кв. метра «новой вторички» — 130,7 тыс. руб.).



Уточним, что «новой вторичкой» считаются дома на вторичном рынке жилья, построенные после 2015 года.



По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, вторичный рынок РФ «оживает» — увеличивается спрос, сокращаются объем предложения и сроки экспозиции, медленно растут средние цены предложения, собственники снизили размер дисконтов. Он считает, что в ближайшие месяцы тренд на медленный рост номинальных цен предложения сохранится.