В Екатеринбурге жилье на первичном рынке на 8% дороже «вторички»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в мае составила 113 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 0,8%, за год — на 8%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».
При этом средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке жилья Екатеринбурга в мае составила 122,4 тыс. руб.
Согласно исследованию, недвижимость на первичном рынке Екатеринбурга на 8% дороже вторичного жилья. В то же время стоимость «новой вторички» превышает аналогичный показатель «первички» на 7% (средняя цена кв. метра «новой вторички» — 130,7 тыс. руб.).
Уточним, что «новой вторичкой» считаются новые дома на вторичном рынке жилья, построенные после 2015 года.
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