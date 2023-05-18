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Вчера, 11:22

Челябинск стал лидером рейтинга по годовому росту средней цены на вторичное жилье

УрБК, Челябинск, 27.06.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке по итогам первых трех недель июня 2023 года составила 3,6 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 1%, за год — на 29%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

При этом Челябинск возглавил рейтинг российских городов по годовому росту средней стоимости вторичного жилья. Помимо него заметно подорожали квартиры на «вторичке» в Кирове (+23%), Волгограде (+17%) и Иркутске (+15%).

Что касается спроса на «вторичку» в столице Южного Урала, за месяц он увеличился на 6%, а за год — на 41%.

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Хахулина, спрос на жилье на вторичном рынке недвижимости в стране растет быстрее предложения как в годовом, так и в месячном выражении.

«Если предложение выросло на 13% за год и на 1% за месяц, то спрос — на 26% и 4% соответственно. Это подтверждает, что внимание рынка переключилось на вторичку и сейчас потребители отдают ей большее предпочтение», — отметил он.

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