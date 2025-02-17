«Бумажный» рост цен на «вторичку»

В Екатеринбурге продолжается умеренный рост цен на вторичное жилье. Эксперты объясняют это тем, что на рынке «вторички» остается много альтернативных сделок, благодаря чему данный сегмент оказался менее подвержен влиянию аномально высоких ставок по ипотечным кредитам.Согласно сервису Яндекс Недвижимость, средняя (медианная) стоимость предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в январе увеличилась на 0,5% и составила 121 тыс. руб. за кв. м.Аналогичную тенденцию отмечает портал «Мир квартир»: по их информации, средняя цена предложения на вторичном рынке жилья города в январе поднялась на 0,4%, достигнув отметки в 130 тыс. 688 руб. за кв. м.Как отмечают аналитики, рост цен на «вторичке» в Екатеринбурге во многом «бумажный». То есть, цены реальных сделок на рынке уже не растут, а средняя стоимость предложения увеличивается из-за того, что в продаже становится больше современных квартир. Об этом неоднократно говорил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.«Средний показатель по городу в 2024 году вырос благодаря современным квартирам, вчерашним новостройкам, доля которых в структуре предложения продолжает расти. Сегодня каждая седьмая квартира в базе данных УПН не старше трех лет. А доля квартир, построенных с 2011 года — 34%», — отмечал М. Хорьков.Впрочем, есть и объективные факторы, которые поддерживают спрос на вторичное жилье.Так, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин рассказал о том, что одним из главных драйверов активности на «вторичке» стали альтернативные сделки, когда новое жилье приобретается за счет средств от продажи предыдущей недвижимости.«Например, если людям необходимо купить более просторное жилье из-за пополнения семьи или, наоборот, разъехаться с детьми и приобрести несколько компактных квартир вместо одной большой. В ситуациях же, когда обстоятельства не требуют быстрых действий, либо не получается обойтись без большого кредита, многие откладывают покупку квартиры до снижения рыночных ставок по ипотеке», — заявил Сергей Ерёмкин.По данным «Авито», спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге в январе вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.«Мы фиксируем рост интереса к квартирам на вторичном рынке недвижимости по итогам января. Отчасти это объясняется формированием отложенного спроса: потенциальные покупатели в фоновом режиме следят за ситуацией на рынке, ищут подходящие предложения, но пока не выходят на сделки. Они будут готовы к активным действиям, когда встретят действительно выгодный вариант. В остальных случаях многие предпочитают повременить с покупкой до изменения ситуации на рынке», — добавляет Сергей Ерёмкин.Коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров прогнозирует в обозримом будущем стагнацию спроса и предложения.«В условиях, когда рыночные ставки по ипотеке остаются на высоком уровне, а средние цены на готовые квартиры стагнируют, их срок экспозиции растет. Поэтому продавцам либо приходится предлагать скидки, либо переходить на рынок долгосрочной аренды. Еще одна тактика — ожидание роста спроса со стороны покупателей», — считает Е. Белокуров.Эксперты сходятся во мнении, что значительное улучшение ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга возможно только после начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и повышения доступности ипотечных кредитов.