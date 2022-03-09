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Вчера, 09:45

Российские банки будут платить налог за сверхприбыль

УрБК, Москва, 27.06.2023. Российские банки, которые получили сверхприбыль, будут платить за нее налог (windfall tax). С таким заявлением выступил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, сообщает «Коммерсантъ».

«Безусловно, банковский сектор входит (в число плательщиков — прим. ред.). Также туда входят сектора металлургические, «удобренщики». Соответственно, ряд крупных промышленных и торговых предприятий тоже подпадают», — прокомментировал А. Сазанов во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Напомним, что правительство РФ внесло закон на сверхприбыль 7 июня. Ставка по нему составит 10%. Налог будет выплачиваться с разницы средней арифметической величины прибыли за 2021-2022 и 2018-2019 годы.

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