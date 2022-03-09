Российские банки будут платить налог за сверхприбыль

УрБК, Москва, 27.06.2023. Российские банки, которые получили сверхприбыль, будут платить за нее налог (windfall tax). С таким заявлением выступил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, сообщает «Коммерсантъ».



«Безусловно, банковский сектор входит (в число плательщиков — прим. ред.). Также туда входят сектора металлургические, «удобренщики». Соответственно, ряд крупных промышленных и торговых предприятий тоже подпадают», — прокомментировал А. Сазанов во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.



Напомним, что правительство РФ внесло закон на сверхприбыль 7 июня. Ставка по нему составит 10%. Налог будет выплачиваться с разницы средней арифметической величины прибыли за 2021-2022 и 2018-2019 годы.