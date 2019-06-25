В Екатеринбурге 50 курсантов Уральского юридического института МВД России госпитализированы с симптомами отравления

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Уральском юридическом институте МВД России в Екатеринбурге зафиксировано массовое отравление курсантов. По состоянию на утро 26 июня 50 учащихся госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщает минздрав Свердловской области.



Первые обращения в приемное отделение инфекционной службы ГКБ № 40 поступили 24 июня (в субботу). В течение суток с одними и теми же жалобами пришли 35 курсантов. На следующий день были зарегистрированы еще 15 заболевших. Все они сейчас находятся в стационаре. Состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное.



Добавим, что в начале июня произошло массовое отравление среди клиентов ресторана японской кухни.