В Екатеринбурге отравились еще трое курсантов Уральского юридического института МВД России

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. В Екатеринбурге госпитализированы еще трое курсантов Уральского юридического института МВД России. У всех наблюдаются признаки отравления, сообщает минздрав Свердловской области.



«В стационаре ГКБ №40 на лечении находятся 53 человека. В стационаре Верхнепышминской ЦГБ лечение проходят пять человек. Состояние большинства из них врачи оценивают, как близкое к удовлетворительному», — говорится в Telegram-канале ведомства.



Уточним, что серия отравлений среди учащихся института началась в выходные. Причины заболевания пока не уточняются.