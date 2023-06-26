В Екатеринбурге отравились еще трое курсантов Уральского юридического института МВД России

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. В Екатеринбурге госпитализированы еще трое курсантов Уральского юридического института МВД России. У всех наблюдаются признаки отравления, сообщает минздрав Свердловской области.
«В стационаре ГКБ №40 на лечении находятся 53 человека. В стационаре Верхнепышминской ЦГБ лечение проходят пять человек. Состояние большинства из них врачи оценивают, как близкое к удовлетворительному», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточним, что серия отравлений среди учащихся института началась в выходные. Причины заболевания пока не уточняются.
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