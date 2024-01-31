Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заложил первый камень в основание нового корпуса центральной городской больницы Верхней Пышмы

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 февраля принял участие в церемонии ...31.01.2024 Губернатор Евгений Куйвашев передал представителям трех муниципалитетов Свердловской области 17 новых автобусов
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал представителям Талицкого, ...30.01.2024 В Верхней Пышме началось строительство пятиэтажного терапевтического корпуса центральной городской больницы
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Верхней Пышме ...09.11.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил проект областного бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета на 2024 год в ...10.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...