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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заложил первый камень в основание нового корпуса центральной городской больницы Верхней Пышмы

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 февраля заложил первый камень в основание будущего пятиэтажного терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы. Его открытие намечено на 2026 год, сообщает региональный департамент информполитики.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заложил первый камень в основание нового корпуса центральной городской больницы Верхней Пышмы
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В новом терапевтическом корпусе площадью более 17 тыс. кв. м., который будет соединен с действующим хирургическим корпусом теплым переходом, планируется разместить несколько отделений: неврологическое, кардиологическое и терапевтическое, отделение анестезиологии и реанимации с койками блока интенсивной терапии и травмпункт.

В департаменте отмечают, что строительство нового медучреждения, для возведения которого из бюджета Свердловской области в 2023-2026 годах выделят более 5 млрд руб., соответствует задачам национального проекта «Здравоохранение», инициируемого президентом РФ Владимиром Путиным.

За последние несколько лет практически все структурные подразделения Верхнепышминской ЦГБ были модернизированы благодаря государственно-частному партнерству — из бюджета Свердловской области на эти цели было направлено 2,8 млрд руб., а объем частных инвестиций составил 550 млн руб.
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