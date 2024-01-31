Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заложил первый камень в основание нового корпуса центральной городской больницы Верхней Пышмы

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 февраля принял участие в церемонии ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл в Верхней Пышме трамвайное депо

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Верхней Пышме ...

В Верхней Пышме началось строительство пятиэтажного терапевтического корпуса центральной городской больницы

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил проект областного бюджета на 2024 год в Законодательное собрание региона

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил проект бюджета на 2024 год в ...