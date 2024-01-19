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УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Верхней Пышме началось строительство пятиэтажного терапевтического корпуса центральной городской больницы. Из областного бюджета на эти цели будет направлено более 5 млрд руб., сообщает департамент информполитики региона.В новом терапевтическом корпусе площадью более 17 тыс. кв. м. планируется разместить 164 койко-места, из которых 32 койки будут в составе реанимационно-анестезиологического отделения, 45 — в отделениях неврологии и кардиологии, 42 — в терапевтическом отделении. Все палаты будут оснащены эргономичными санузлами.Кроме того, в здании разместится травмпункт со своей операционной и дневным стационаром. Специалисты смогут принимать пациентов в режиме 24/7. Теплый переход соединит новое подразделение с действующим хирургическим корпусом, что позволит переходить из одного отделения в другое по замкнутому внутреннему контуру.Главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов, комментируя ход строительства, рассказал, что строительные работы идут по графику. На свободной территории между зданиями действующего терапевтического корпуса и родильного дома уже появились котлован и первые составляющие будущего фундамента.«В новом здании, которое запустить в эксплуатацию планируют в 2026 году, благодаря рекордной площади реально увеличить число госпитализаций на 1,5-2 тысячи в год. А значит, большее количество пациентов из Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Кировграда, Верх-Нейвинска, Верхнего Тагила и Невьянска смогут получить не только высококачественное, но и комфортное лечение», — подчеркнул Вячеслав Денисов.Верхнепышминская больница, в частности, оказывает специализированную помощь при заболеваниях органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нарушении мозгового кровообращения.За последние несколько лет практически все структурные подразделения Верхнепышминской ЦГБ были модернизированы благодаря государственно-частному партнерству — из бюджета Свердловской области на эти цели было направлено 2,8 млрд руб., а объем частных инвестиций составил 550 млн руб.