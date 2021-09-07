«Россети» начнут применять инновационные оптические измерительные трансформаторы на трех магистральных центрах питания Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали монтаж оптических трансформаторов тока и напряжения на подстанции 220 кВ «Надым» в Ямало-Ненецком автономном округе. Объекты обеспечивает электроэнергией Уренгойскую и Новоуренгойскую ГРЭС. Ранее такое же оборудование было установлено на подстанциях 500 кВ «Сомкинская» и «Трачуковская» (Ханты-Мансийский автономный округ), обеспечивающих электроснабжение нефтегазовых предприятий, сообщает пресс-служба энергетической компании.



Оборудование российского производства вводится в опытно-промышленную эксплуатацию. Новые трансформаторы должны повысить надежность работы энергообъектов. В отличие от электромагнитных приборов, оптические измерительные трансформаторы позволяют получать информацию сразу в цифровом виде. Они потенциально более надежные, взрыво- и пожаробезопасны, а также весят в 5-10 раз меньше традиционных аналогов.



Аналогичное оборудование находится в опытно-промышленной эксплуатации на переключательном центре 500 кВ «Тобол» в Тюменской области, который обеспечивает электроэнергией комбинат «ЗапСибНефтехим», и на подстанции 220 кВ «Борская» в Нижегородской области. Применение новых технологий дает возможность повысить точность измерений параметров сети и снизить объем профилактического обслуживания оборудования за счет удаленного мониторинга.