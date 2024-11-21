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«Россети» внедрили комплекс цифровых решений на питающей районы Полярного Урала подстанции 220 кВ «Надым»

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию подстанции 220 кВ «Надым» — крупного энергоцентра Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего электроснабжение потребителей в Салехарде, Приуральском и Надымском районах.

«Россети» внедрили комплекс цифровых решений на питающей районы Полярного Урала подстанции 220 кВ «Надым»

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

В пресс-службе предприятия уточнили, что на объекте установили оптические трансформаторы тока и цифровые трансформаторы напряжения российского производства, которые дают возможность увеличить точность измерений параметров сети и снизить объем обслуживания оборудования за счет удаленного мониторинга.

В общей сложности на подстанции установлено более 60 единиц нового оборудования. В том числе, элегазовые выключатели — это современное, высоконадежное и эффективное оборудование с высокой взрыво- и пожаробезопасностью.

«Внедренные решения потенциально позволят повысить надежность работы энергообъектов. В отличие от электромагнитных оптические и электронные измерительные трансформаторы дают возможность получать данные сразу в цифровом виде. Кроме того, оптические имеют меньшие массогабаритные показатели — весят в 5-10 раз меньше традиционных аналогов», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что «Россети» принимают активное участие в развитии ЯНАО, в том числе, новых добывающих производств. В регионе получают свыше 80% российского газа (это пятая часть мировой добычи).

В 2024 году энергетики модернизировали оборудование на подстанциях 220-500 кВ для выдачи дополнительной мощности нефтегазовым предприятиям на востоке ЯНАО, модернизировали транзиты, обеспечивающие мощностью Ямбургское месторождение. В настоящее время идет строительство обводной ЛЭП для повышения надежности электроснабжения Салехарда.
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