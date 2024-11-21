«Россети» внедрили комплекс цифровых решений на питающей районы Полярного Урала подстанции 220 кВ «Надым»

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы по модернизации ...26.06.2023 «Россети» начнут применять инновационные оптические измерительные трансформаторы на трех магистральных центрах питания Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали монтаж оптических трансформаторов ...05.07.2021 «Россети ФСК ЕЭС» установили новые трансформаторы тока и напряжения на подстанции «Ижевск»
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2021. На подстанции 220 кВ «Ижевск» установлены новые трансформаторы тока и напряжения 110 кВ ...21.06.2021 «Россети ФСК ЕЭС» смонтировали новые трансформаторы тока на подстанции «Первоуральская»
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. На подстанции 220 кВ «Первоуральская» в Свердловской области специалисты «Россети ФСК ...23.06.2020 Компания «Россети ФСК ЕЭС» модернизирует подстанцию 220 кВ «Надым» на Ямале
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» приступила к модернизации узлового центра питания ...