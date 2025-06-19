УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:21

Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала внедрили цифровые информационные комплексы на системообразующих подстанциях Южного Урала

УрБК, Челябинск, 01.08.2025. Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию систем сбора и передачи информации (ССПИ) на трех подстанциях сверхвысокого напряжения 500 кВ. Установлены современные цифровые комплексы российского производства, которые улучшили качество управления и безопасность магистральной сетевой инфраструктуры Южного Урала. Стоимость работ составила 425 млн руб., сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала внедрили цифровые информационные комплексы на системообразующих подстанциях Южного Урала

Новые системы заменили устаревшее оборудование телемеханики. Они дают больше возможностей для точного прогнозирования режимной обстановки, мгновенного анализа действий защит и противоаварийной автоматики. В конечном итоге благодаря реализации ССПИ сократится время на поиск и устранение последствий технологических нарушений, вырастет надежность электроснабжения.

Отметим, что подстанции, где внедрены новые решения, обеспечивают электроснабжение Магнитогорского металлургического комбината, который входит в число крупнейших мировых производителей стали, а также других потребителей на западе Челябинской области.

Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала внедрили цифровые информационные комплексы на системообразующих подстанциях Южного Урала

До конца 2026 года специалисты МЭС Урала модернизируют информационные системы еще на 14 магистральных подстанциях. Среди них крупные питающие центры нефтегазодобывающей промышленности — «Пыть-Ях», «Аврора», «Холмогорская», «Зима», «Мираж».

Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.06.2025 Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит коммутационную аппаратуру на магистральных подстанциях Челябинской области

УрБК, Челябинск, 19.06.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтируют около 20 выключателей на шести ...

04.06.2025 Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит более 300 изоляторов на магистральных подстанциях Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит более 300 изоляторов на магистральных ...

20.02.2025 Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти магистральных подстанциях в Челябинской области

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти ...

18.06.2024 Филиал «Россети» — МЭС Урала вложил в модернизацию трех узловых подстанций ХМАО и Тюменской области 248 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала установили новое оборудование на трех узловых ...

03.06.2021 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют коммутационное оборудование на шести крупных энергообъектах Челябинской области

УрБК, Челябинск, 03.06.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизируют оборудование на шести подстанциях 220-500 ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (30)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18