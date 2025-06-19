Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала внедрили цифровые информационные комплексы на системообразующих подстанциях Южного Урала

УрБК, Челябинск, 19.06.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтируют около 20 выключателей на шести ...04.06.2025 Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит более 300 изоляторов на магистральных подстанциях Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обновит более 300 изоляторов на магистральных ...20.02.2025 Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти магистральных подстанциях в Челябинской области
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти ...18.06.2024 Филиал «Россети» — МЭС Урала вложил в модернизацию трех узловых подстанций ХМАО и Тюменской области 248 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала установили новое оборудование на трех узловых ...03.06.2021 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют коммутационное оборудование на шести крупных энергообъектах Челябинской области
УрБК, Челябинск, 03.06.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизируют оборудование на шести подстанциях 220-500 ...