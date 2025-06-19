Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала внедрили цифровые информационные комплексы на системообразующих подстанциях Южного Урала

Фото предоставлены группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Челябинск, 01.08.2025. Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию систем сбора и передачи информации (ССПИ) на трех подстанциях сверхвысокого напряжения 500 кВ. Установлены современные цифровые комплексы российского производства, которые улучшили качество управления и безопасность магистральной сетевой инфраструктуры Южного Урала. Стоимость работ составила 425 млн руб., сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.Новые системы заменили устаревшее оборудование телемеханики. Они дают больше возможностей для точного прогнозирования режимной обстановки, мгновенного анализа действий защит и противоаварийной автоматики. В конечном итоге благодаря реализации ССПИ сократится время на поиск и устранение последствий технологических нарушений, вырастет надежность электроснабжения.Отметим, что подстанции, где внедрены новые решения, обеспечивают электроснабжение Магнитогорского металлургического комбината, который входит в число крупнейших мировых производителей стали, а также других потребителей на западе Челябинской области.До конца 2026 года специалисты МЭС Урала модернизируют информационные системы еще на 14 магистральных подстанциях. Среди них крупные питающие центры нефтегазодобывающей промышленности — «Пыть-Ях», «Аврора», «Холмогорская», «Зима», «Мираж».