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Вчера, 09:23

На российском рынке автокредитования продается до 6% ввезенных по параллельному импорту автомобилей

УрБК, Москва, 26.06.2023. Среди ввезенных в Россию по параллельному импорту автомобилей путем автокредитования продано не более 6% — примерно 18 тыс. единиц транспорта. Эксперты полагают, что доля параллельного импорта в сфере автокредитования в ближайшие месяцы останется на прежнем уровне или будет падать. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных аналитиков и участников рынка.

В кредит продается примерно половина ввезенных параллельных импортом машин. Но темпы роста ввоза такого транспорта снижаются. Рынок насыщается автомобилями премиального и люксового сегмента. Из-за слабеющего курса рубля ввозить дорогие машины становится невыгодно.

В дальнейшем рынок автокредитования будет обеспечиваться китайскими и отечественными автомобилями, а также транспортом с пробегом, считают эксперты.

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