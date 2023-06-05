На российском рынке автокредитования продается до 6% ввезенных по параллельному импорту автомобилей

УрБК, Москва, 26.06.2023. Среди ввезенных в Россию по параллельному импорту автомобилей путем автокредитования продано не более 6% — примерно 18 тыс. единиц транспорта. Эксперты полагают, что доля параллельного импорта в сфере автокредитования в ближайшие месяцы останется на прежнем уровне или будет падать. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных аналитиков и участников рынка.
В кредит продается примерно половина ввезенных параллельных импортом машин. Но темпы роста ввоза такого транспорта снижаются. Рынок насыщается автомобилями премиального и люксового сегмента. Из-за слабеющего курса рубля ввозить дорогие машины становится невыгодно.
В дальнейшем рынок автокредитования будет обеспечиваться китайскими и отечественными автомобилями, а также транспортом с пробегом, считают эксперты.
УрБК, Москва, 05.06.2023. Портфель автокредитования в России по итогам 2023 года может вырасти на 14-16% до 1,4 млрд ...24.10.2022 Стоимость ввезенных на Урал по параллельному импорту товаров превысила 16 млн долларов США
С 7 мая по параллельному импорту в Уральский федеральный округ было ввезено около 900 т товаров. Их общая стоимость ...24.10.2022 Стоимость ввезенных на Урал по параллельному импорту товаров превысила 16 млн долларов США
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. С 7 мая по параллельному импорту в Уральский федеральный округ было ввезено около 900 т ...12.11.2013 Рынок автокредитования в России за девять месяцев вырос на 14%
УрБК, Москва, 12.11.2013. Объем рынка автокредитования в России с января по сентябрь 2013 года вырос на 14% по ...14.07.2009 Объем выдачи кредитов на покупку автомобилей в I половине 2009 года снизился на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года
УрБК, Москва, 14.07.2009. Главной причиной значительного падения российского авторынка в I половине 2009 года стало ...