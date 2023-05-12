Талицкая центральная больница после вмешательства прокуратуры погасила свыше 16 млн рублей долга по госконтрактам

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Прокуратура Талицкого района в ходе проверки установила, что Талицкая центральная больница не оплатила предпринимателям более 16 млн руб. за исполненные контракты о закупках поставленных товаров.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, субъекты предпринимательской деятельности полностью исполнили требуемые обязательства по поставкам. Однако государственное автономное учреждение здравоохранения своевременно не произвело оплату за доставку лекарств, медицинских изделий, а также за оказание прочих услуг.
В связи с этим в отношении главного врача внесено представление об устранении нарушений законодательства. В результате задолженность перед поставщиками погашена в полном объеме.
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